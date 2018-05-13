Олег Фоменко: "Задачей было попадание в Лигу Чемпионов, но Лига Европы – тоже хорошо"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко после ничьей против "Рубина" (1:1) в заключительном матче сезона подвел итоги прошедшего игрового года и рассказал о предстоящих сборах.

– Как и предполагали, игра была тяжелой, – отметил Фоменко. – Мы понимали, что все команды Курбана Бекиевича играют организованно, особенно в обороне. Жалко, что не удалось удержать победу, но жизнь идет дальше.

– Как оцените сезон?

– Перед началом сезона ставим максимальные задачи. Мы завоевали четвертое место. Хотелось большего? Хотелось. Нашей задачей было попасть в Лигу Чемпионов. Но по тому, как складывался сезон, мы попали в групповой этап Лиги Европы, и это хорошо.

– Понятно, что уходят много людей из "Краснодара". Есть ли понимание того, куда клуб будет двигаться, кем пополняться и что его ждет в следующем сезоне?

– Наверняка будут приобретения. Кто придет – не могу сказать. Мы ставим высокие задачи, и исходя из этого будут приобретаться футболисты.

– "Краснодар" сейчас ищет такого же игрока, как Гранквист, или вы будете смотреть на внутренние резервы?

– Нет, мы будем искать игрока такого же уровня, как Гранквист. Будет тяжело найти, но попытаемся его заменить.

– На финише сезона два отличных матча выдал Крицюк. Как будет решать проблему выбора вратаря?

– У нас два равноценных вратаря, и кто будет лучше готов, тот будет играть. Хорошо, когда есть здоровая конкуренция.

– Будет ли кто-то подтягиваться к основе из молодежного состава, учитывая чемпионство команды в молодежном первенстве? Прежде всего, речь об Игнатьеве, Уткине.

– Да, они планируются с нами на сборы, будут тренироваться в полном объеме. Прошедший год показал, что и Игнатьев – хорошего уровня нападающий, и Сулейманов в Лиге Европы забивал. Ребята хорошие, поедут на сборы с нами.

– Правда ли, что "Краснодар" интересуется Беленовым? И есть ли еще какие-то вратари на примете?

– На этот вопрос я не смогу ответить. (Екатерина ПОТАПОВА)​