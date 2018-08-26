13:57 | Футбол — РПЛ

Олег Фоменко: "В матче с "Оренбургом" будем играть первым номером"


Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко – о матче с "Оренбургом" в пятом туре чемпионата России.

- Приехали с хорошим настроением. Разобрали игру "Оренбурга". Попытаемся использовать то, что увидели. Планируем играть первым номером, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". – Матч за шесть очков? Таблица более-менее сформируется после 10-го тура, тогда об этом можно будет судить. Пока это игра за три очка. Поле? Газон поменяли, но крошка осталась.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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