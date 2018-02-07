14:44 | Футбол — РФПЛ

Оланаре забил за ЦСКА впервые с августа 2017 года

7

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре, вышедший в товарищеском матче против "Торревьехи" в стартовом составе, открыл счет во встрече. Нигериец поразил ворота испанской команды на 12-й минуте игры.

Для форварда этот гол стал первым в матчах за армейцев с 9 августа 2017 года, когда он отличился во встрече чемпионата России против "Тосно" (2:1). В общей сложности Оланаре провел за ЦСКА 28 матчей, забив 4 мяча.

7
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

werder63

После победы над самой торре.... особо слабоумные уже про 10 побед в РФПЛ мечтают))))) Ахаххахах))))) Ну вы и ......

16:44

Al Rains

Миланов 3 голевых отдал, вот кто понравился! Жиронкин забил важный для младой психологии))) Короч с напами всё ок, надеемся на защиту и глядишь 10 побед в РФПЛ и подальше пройдём в ЛЕ!!!

15:49

Rastan

Очень неплохо смотрится Оланаре.Много перемещается, активно борется за мяч, бьёт по воротам, взаимодействует с партнёрами.Нет лишнего веса.Словом, это очень похоже на прежнего Оланаре, каким он был до травмы. Естественно, уровень матча совсем не тот, но даже на глаз, заметны разительные переменыХочется не ошибиться в этих выводах.

15:43

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ну усе теперя точно окупилси и даже начал приносить прибыль! Факт. Правильно ,что от Норвегии отказался, его ждет большое будущее в любом клубе из топ-5 стран.

15:31

spetrov

Тем более хет-трик. Гулем, господа!

15:10

Al Rains

Уже хет-трик оформил...

15:09

spetrov

Всем шампанского!

15:07