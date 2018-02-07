Оланаре забил за ЦСКА впервые с августа 2017 года

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре, вышедший в товарищеском матче против "Торревьехи" в стартовом составе, открыл счет во встрече. Нигериец поразил ворота испанской команды на 12-й минуте игры.
Для форварда этот гол стал первым в матчах за армейцев с 9 августа 2017 года, когда он отличился во встрече чемпионата России против "Тосно" (2:1). В общей сложности Оланаре провел за ЦСКА 28 матчей, забив 4 мяча.
Разящий удар Аарона ⚽ #ЦСКАторревьеха pic.twitter.com/sjsmzITI9U– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 февраля 2018 г.
werder63
После победы над самой торре.... особо слабоумные уже про 10 побед в РФПЛ мечтают))))) Ахаххахах))))) Ну вы и ......
16:44
Al Rains
Миланов 3 голевых отдал, вот кто понравился! Жиронкин забил важный для младой психологии))) Короч с напами всё ок, надеемся на защиту и глядишь 10 побед в РФПЛ и подальше пройдём в ЛЕ!!!
15:49
Rastan
Очень неплохо смотрится Оланаре.Много перемещается, активно борется за мяч, бьёт по воротам, взаимодействует с партнёрами.Нет лишнего веса.Словом, это очень похоже на прежнего Оланаре, каким он был до травмы. Естественно, уровень матча совсем не тот, но даже на глаз, заметны разительные переменыХочется не ошибиться в этих выводах.
15:43
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ну усе теперя точно окупилси и даже начал приносить прибыль! Факт. Правильно ,что от Норвегии отказался, его ждет большое будущее в любом клубе из топ-5 стран.
15:31
spetrov
Тем более хет-трик. Гулем, господа!
15:10
Al Rains
Уже хет-трик оформил...
15:09
spetrov
Всем шампанского!
15:07