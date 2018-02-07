Оланаре забил за ЦСКА впервые с августа 2017 года

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре, вышедший в товарищеском матче против "Торревьехи" в стартовом составе, открыл счет во встрече. Нигериец поразил ворота испанской команды на 12-й минуте игры.

Для форварда этот гол стал первым в матчах за армейцев с 9 августа 2017 года, когда он отличился во встрече чемпионата России против "Тосно" (2:1). В общей сложности Оланаре провел за ЦСКА 28 матчей, забив 4 мяча.