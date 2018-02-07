Помазун и Оланаре – в стартовом составе ЦСКА на матч с "Торревьехой"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против испанской "Торревьехи". С первых минут на поле появится нападающий Аарон Оланаре. Место в воротах займет Илья Помазун.
Полностью состав армейцев выглядит следующим образом: Помазун - Хосонов, Игнашевич, Набабкин - Гордюшенко, Бистрович, Миланов, Тикнизян - Чалов, Жиронкин, Оланаре.
Встреча ЦСКА – "Торревьеха" начнется в 14.00 по московскому времени.
Наш состав на матч #ЦСКАторревьеха!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 февраля 2018 г.
Помазун, Хосонов, Игнашевич, Набабкин, Гордюшенко, Бистрович, Миланов, Тикнизян, Чалов, Жиронкин, Оланаре
Прямой эфир #CSKATV: в 14:00: pic.twitter.com/xKcEdevda7