13:07 | Футбол — РФПЛ

Помазун и Оланаре – в стартовом составе ЦСКА на матч с "Торревьехой"


Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против испанской "Торревьехи". С первых минут на поле появится нападающий Аарон Оланаре. Место в воротах займет Илья Помазун.

Полностью состав армейцев выглядит следующим образом: Помазун - Хосонов, Игнашевич, Набабкин - Гордюшенко, Бистрович, Миланов, Тикнизян - Чалов, Жиронкин, Оланаре.

Встреча ЦСКА – "Торревьеха" начнется в 14.00 по московскому времени.

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