Около 4 000 правоохранителей обеспечат порядок на матчах 30-го тура в Москве

Порядка 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечат порядок в Москве на матчах 30-го тура чемпионата России, сообщает mskagency.ru. В столице пройдут два матча - ЦСКА примет "Анжи", "Спартак" сыграет с "Динамо". Обе игры, как и остальные шесть игр тура начнутся в 14.00.

"Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающей к ним территории задействуют наряд численностью более 4 тысяч человек. Среди них сотрудников полиции – порядка 800 человек, Росгвардии - около 1,5 тысячи человек, работников частных охранных организаций – более 200 человек, дружинников – 200 человек и контрольно-распорядительных служб – порядка 1,5 тысячи человек", - говорится в сообщении департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

В департаменте отмечают, что к работе по обеспечению безопасности спортивного состязания также привлекаются кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют стадион и прилегающую территорию.

Расписание чемпионата России по футболу