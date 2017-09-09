Огуде вернулся в общую группу "Амкара", Гасилин продолжает работать индивидуально

"Амкар" провел восстановительную тренировку после на следующий день после поражения в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги от ЦСКА (0:1). Как информирует пресс-служба пермяков, команда провела занятие под моросящим дождем.

По-прежнему по индивидуальной программе работает нападающий Алексей Гасилин. А полузащитник Фегор Огуде впервые за долгое время участвовал в упражнениях с мячом наравне с остальными партнерами.

В воскресенье, 10 сентября, у команды выходной, а с понедельника пермяки начнут подготовку к гостевой игре 10-го тура с "Локомотивом".