Нобоа призвал не оскорблять его бывшую жену Ольгу

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа посвятил пост своей бывшей жене Ольге Нобоа-Романовой, с которой развелся более двух лет назад. Эквадорец призвал не оскорблять девушку.

Ранее некоторые СМИ писали, что Ольга бросила футболиста после того, как он получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

"Этот пост я хочу посвятить моей бывшей супруге, матери наших детей и моему близкому другу! С Ольгой мы расстались более двух лет тому назад, мы не афишировали наше решение, дабы избежать публичного обсуждения!.



Мы сохранили теплые и дружеские отношения, да так бывает! Мы поддерживаем друг друга, как и в тот момент, когда я получил травму, она была рядом со мной, до и после операции! Оскопляя Ольгу, вы оскорбляете меня, прошу прекратить все негативные высказывания в адрес моей бывшей супруги!, - написал Нобоа в Инстаграме.

32-летний Нобоа получил тяжелейшую травму 19 августа в матче чемпионата России с "Уралом" (4:1). Срок восстановления после такого повреждения составляет обычно шесть месяцев.

Бывшая жена Кристиана Нобоа поддержала игрока после тяжелой травмы. Она идеальна //

Нобоа из-за травмы "крестов" выбыл до конца года