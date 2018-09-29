Николай Рассказов: "Скорее всего, "Ростов" сыграет от обороны. Нам нужно будет что-то создавать"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов поделился ожиданиями от игры 9-го тура чемпионата России с "Ростовом".

- "Ростов" - непростой соперник. Будет интересно с ним сыграть, - цитирует пресс-служба "Спартака" слова Рассказова. - Тем более что главный тренер команды - Валерий Георгиевич Карпин. У него, как и у ребят его команды, выступавших раньше за "Спартак", будет двойная мотивация.

Скорее всего, "Ростов" сыграет от обороны. Нам нужно будет что-то создавать. Важна будет точность в передачах и действиях. Соперник наверняка будет действовать компактно. И каждый раз, когда станем атаковать, будет возникать риск пропустить. Надо быть внимательными.

Российская премьер-лига: 9-й тур, "Спартак" - "Ростов", 30 сентября 2018, прямая онлайн-трансляция (начало - 19.00 мск)