Николай Рассказов: "Нужен ли Терри "Спартаку"? Раз не пришел, значит, оказался не нужен"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов после поражения от "Ростова" в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что тяжело, когда давят болельщики и не очень хорошее качество игры, но это полезный опыт.

- Есть понимание, что именно не получается, ведь практически все команды играют со "Спартако" от обороны? Это невезение или есть такое ощущение, что когда получаешь мяч, не знаешь, что делать с ним дальше? Какое у вас вообще задание на поле?

- С "Ростовом" была задача пытаться играть через края, чтобы мяч доходил до нас, а мы пытались уже находить передачу вперед. Но не всегда были варианты.

- Находить передачу вперед, это значит делать проникающие передачи?

- Ну да, на нападающего или игрока под нападающими. То есть в атаку. Соперник очень быстро перекрывал зоны, и мяч не доходил.

- С одной стороны "Спартак" проигрывает, с другой – вы играете и набираетесь опыта. Этот период для вас скорее положительный или отрицательный?

- Конечно, положительный. Тяжело, когда давят болельщики и качество игры не всегда хорошее. Но это полезный опыт для меня.

- На матче присутствовал Джон Терри. Знаете об этом?

- Я видел его на экране.

- Он не общался с командой?

- Нет.

- Он нужен "Спартаку"? Помог бы команде?

- Не пришел, значит, оказался не нужен. (Елена Григорьевская)