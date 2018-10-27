17:29 | Футбол — РПЛ

Николай Димитров: "Урал" недоволен ничьей с "Уфой"

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Полузащитник "Урала" Николай Димитров подвел итоги встречи с "Уфой" (1:1) в 12-м туре РПЛ.

- После матча были недовольны, потому что чувствовали и знали, что обязательно нужно выиграть. Пропустили очень легкий гол. Если подобный мяч пропускаешь от такой команды, как "Уфа", то потом очень тяжело вернуться в игру, - сказал Димитров. - У нас уже были игры, когда пропускали перед самым перерывом, а потом переворачивали ход встречи – с Тулой, с Грозным. "Уфа" отличается от них, потому сегодня было тяжелее. Можно быть недовольным двумя очками в двух домашних матчах. (Иван Уральский)

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Урал - Уфа

 

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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