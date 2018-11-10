Никола Влашич: "ЦСКА по силам бороться с "Зенитом"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что армейцы должны побеждать "Зенит", чтобы рассчитывать на победу в чемпионате. Встреча красно-синих и сине-бело-голубых в рамках 14-го тура РПЛ пройдет в Москве в воскресенье.

ЦСКА (20 очков) занимает пятое место, "Зенит" (31 очко) лидирует в турнирной таблице.

– Нас ждет очень тяжелая игра, – приводят "Известия" слова Влашича. – "Зенит" идет первым в таблице, и мы должны их обыгрывать, если рассчитываем бороться за победу в чемпионате.

В составе "Зенита" я могу выделить Артема Дзюбу (его участие в матче под вопросом. - Прим. "СЭ"). Он отличный нападающий. Также у них есть Клаудио Маркизио, перешедший этим летом из "Ювентуса". Вообще, в петербургском клубе собрано много сильных игроков, но нам по силам с ними бороться.

ЦСКА – "Зенит": чемпионат России по футболу, 11 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.00 (мск)