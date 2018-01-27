Никола Максимович: "Мне хорошо известно о братских отношениях болельщиков "Спартака" и "Црвены Звезды"

Новичок "Спартака" Никола Максимович в интервью официальному сайту клуба сказал, что за ближайшие четыре месяца постарается помочь красно-белым в достижении поставленных целей. Арендное соглашение между действующими чемпионами России и "Наполи" рассчитано до конца сезона-2017/18.
– Что вы испытали, поставив подпись под контрактом?
– Мне было очень приятно. Знаю, что "Спартак" – один из ведущих клубов России. А кроме того, мне хорошо известно о братских отношениях болельщиков "Спартака" и моего бывшего клуба, "Црвены Звезды".
– Знаете, насколько эмоциональны наши болельщики?
– О, да! Я следил за "Спартаком" еще до того, как получил предложение о переходе. И еще в прошлом сезоне обращал внимание, как много болельщиков приходит на стадион, как они близки к команде, как поддерживают ее. Совсем как в "Црвене Звезде" и "Наполи".
– Поклонники красно-белых рассчитывают, что вы повторите путь Неманьи Видича, который очень успешно выступал за красно-белых.
– Да, в свое время Неманья очень ярко проявил себя в "Спартаке". Я, к сожалению, далеко в будущее заглядывать пока не могу: по окончании срока аренды многое будет решать "Наполи". Но за ближайшие четыре месяца постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы помочь команде достичь всех целей, поставленных в этом сезоне и радовать ее поклонников. Хочу воспользоваться возможностью оправдать доверие тренера, руководства "Спартака" и доказать, что я – хороший футболист.
Опрос
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-01-27-nikola_maksimovich_postarayus_dokazat_chto_ya__khoroshiy_futbolist/
s10egigloblgp0kr
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
19:10
К.Б.Ын
Успехов Црвене Звезде в матче с конюшней !!!
18:37
баламошка
Бомжей доят, а с кабанчиками дружат больше всех. Уважаю!
18:13