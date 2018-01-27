Никола Максимович: "Мне хорошо известно о братских отношениях болельщиков "Спартака" и "Црвены Звезды"

Новичок "Спартака" Никола Максимович в интервью официальному сайту клуба сказал, что за ближайшие четыре месяца постарается помочь красно-белым в достижении поставленных целей. Арендное соглашение между действующими чемпионами России и "Наполи" рассчитано до конца сезона-2017/18.

– Что вы испытали, поставив подпись под контрактом?

– Мне было очень приятно. Знаю, что "Спартак" – один из ведущих клубов России. А кроме того, мне хорошо известно о братских отношениях болельщиков "Спартака" и моего бывшего клуба, "Црвены Звезды".

– Знаете, насколько эмоциональны наши болельщики?

– О, да! Я следил за "Спартаком" еще до того, как получил предложение о переходе. И еще в прошлом сезоне обращал внимание, как много болельщиков приходит на стадион, как они близки к команде, как поддерживают ее. Совсем как в "Црвене Звезде" и "Наполи".

– Поклонники красно-белых рассчитывают, что вы повторите путь Неманьи Видича, который очень успешно выступал за красно-белых.

– Да, в свое время Неманья очень ярко проявил себя в "Спартаке". Я, к сожалению, далеко в будущее заглядывать пока не могу: по окончании срока аренды многое будет решать "Наполи". Но за ближайшие четыре месяца постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы помочь команде достичь всех целей, поставленных в этом сезоне и радовать ее поклонников. Хочу воспользоваться возможностью оправдать доверие тренера, руководства "Спартака" и доказать, что я – хороший футболист.