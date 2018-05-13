Никита Симонян: "ЦСКА больше заслужил второе место, чем "Спартак"

Вице-президент РФС Никита Симонян после матча 30-го тура чемпионата России "Спартак" - "Динамо", в котором бело-голубые одержали победу (1:0), отметил, что команда Массимо Карреры очень много очков теряла в концовках встреч и в этом вина главного тренера.

- Почему "Спартак" не смог занять второе место и теперь в Лиге чемпионов придется играть дополнительные матчи?

- А "Спартак" заслуживал кубок и второе место?

- Смотря, как оценивать. Все было в его руках. Мог, но не смог.

- Не смог или не хотел?

- Думаете, не хотел?

- Дело в том, что в мое время второе место мы считали неудачей. Для "Спартака" сезон был бы хорошим, если бы он занял второе место, даже третье, но выиграл бы кубок. Он сегодня третий, и справедливо, потому что ЦСКА больше заслуживал второго места. Кубок красно-белые проиграли из-за себя. Вспомните, сколько "Спартак" потерял очков на последних минутах?

- Какова роль Карреры в этом?

- Главная. Поэтому вопрос не только к команде, но и к Каррере. Когда команда ведет и остаются считанные минуты, не надо прижиматься к своим ворот, как было с "Тосно". В семи играх команда растеряла очки на последних минутах. Это к кому вопрос?

"Спартак" занял третье место в турнирной таблице по итогам чемпионата и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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