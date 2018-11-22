"Мы на месте!" ЦСКА прибыл в Грозный

ЦСКА прилетел в Грозный, где 23 ноября состоится матч 15-го тура премьер-лиги против "Ахмата". Ранее армейский клуб опубликовал заявку на эту игру, в которую по причине травм не вошли нападающие Арнор Сигурдссон и Виталий Жиронкин, хавбеки Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов, а также защитник Виктор Васин.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка после 14 туров.

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