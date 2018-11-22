15:46 | Футбол — РПЛ

ЦСКА опубликовал заявку на игру с "Ахматом". Фернандес летит в Грозный

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ЦСКА опубликовал заявку на гостевой матч 15-го тура чемпионата России против "Ахмата". Сегодня москвовский клуб в составе 21 футболиста вылетел в Грозный.

Состав красно-синих выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Мариу Фернандес, Кирилл Набабкин, Родригу Бекао, Хердур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наир Тикнизян.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Никола Влашич, Иван Обляков, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Такума Нисимура.

Футболисты московского клуба Арнор Сигурдссон, Алан ДзагоевИльзат Ахметов, Виктор Васин и Виталий Жиронкин пропустят игру из-за травм. 

Ахмат – ЦСКА: чемпионат России, онлайн-трансляция, 23 ноября, начало – в 18.00 (мск).

Ахмат - ЦСКА

 

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-groznyy-/

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