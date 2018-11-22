ЦСКА опубликовал заявку на игру с "Ахматом". Фернандес летит в Грозный

ЦСКА опубликовал заявку на гостевой матч 15-го тура чемпионата России против "Ахмата". Сегодня москвовский клуб в составе 21 футболиста вылетел в Грозный.

Состав красно-синих выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Мариу Фернандес, Кирилл Набабкин, Родригу Бекао, Хердур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наир Тикнизян.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Никола Влашич, Иван Обляков, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Такума Нисимура.

Футболисты московского клуба Арнор Сигурдссон, Алан Дзагоев, Ильзат Ахметов, Виктор Васин и Виталий Жиронкин пропустят игру из-за травм.

Ахмат – ЦСКА: чемпионат России, онлайн-трансляция, 23 ноября, начало – в 18.00 (мск).