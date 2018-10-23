Мурад Мусаев: "Краснодару" особенно удались матчи с "Севильей" и со "Спартаком", который мы проиграли"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился впечатлениями от игры команды в текущем сезоне. По его словам, наиболее удачно кубанцы действовали в играх с "Севильей" (2:1), а также со "Спартаком" (0:1), несмотря на поражение.

- Какие-то матчи у нас получаются лучше, как, например, с "Севильей" или даже со "Спартаком", который мы проиграли, - сказал Мусаев в эфире передачи "Футбол России". - Но в целом надо добавлять в стабильности, мы можем добавлять в прессинге и в атаке. "Севилья" - соперник европейского уровня, мы смогли действовать агрессивно, заставляли их ошибаться, забили два фантастических гола, имели еще моменты.