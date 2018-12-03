Можно ли играть в футбол в декабре? Мнение Сергея Семака

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения от тульского "Арсенала" в гостевом матче 16-го тура РПЛ (2:4) ответил на вопрос об условиях проведения футбольных встреч в зимние месяцы. По его словам, главное – не время года, а условия.

– Самая популярная тема: кому нужен футбол в декабре? "Зенит" участвует в еворокубках. Нужны ли вам декабрьские матчи или нет? Они позволяют удерживать форму? – спросили Семака на послематчевой пресс-конференции.

– Все зависит от условий, в которых матчи проводятся, а не от времени года. Если условия позволяют играть в футбол, естественно, они нужны. Прежде чем проводить такие матчи, нужно создавать условия. В Петербурге они есть, в других городах – нет, особенно тогда, когда такая погода стоит. Конечно, это создает определенные сложности, но условия равны для всех. Есть регламент, в котором прописано, когда можно играть и когда нельзя. А то, что приятного мало и для футболистов, и для болельщиков – думаю, это все понимают. (Артем Агапов)

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