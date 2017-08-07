Москалев вместо Турбина рассудит ЦСКА и "Тосно"

В назначениях судей и инспекторов на матчи 5-го тура чемпионата России произошло изменение, информирует официальный сайт РФС. Вместо Евгения Турбина матч "Тосно" - ЦСКА будет обслуживать Владимир Москалев из Воронежа. Обязанности резервного арбитра матча "Урал" - "Зенит" будет исполнять Юрий Апонасенко из Москвы.
8 августа (вторник)
"СКА-Хабаровск" – "Анжи": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
"Амкар" – "Уфа": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
9 августа (среда)
"Урал" – "Зенит": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
"Тосно" – ЦСКА: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Спартак" – "Арсенал": судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
"Ростов" – "Динамо": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
"Рубин" – "Локомотив": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
10 августа (четверг)
"Ахмат" – "Краснодар": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
Дополнительная информация
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Евгений Турбин
- Арсенал Тл
- Уфа
- Сергей Куликов
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Алексей Матюнин
- Игорь Федотов
- Тосно
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Владимир Москалев
- Роман Галимов (судья)
- Алексей Сухой (судья)
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