Москалев вместо Турбина рассудит ЦСКА и "Тосно"

В назначениях судей и инспекторов на матчи 5-го тура чемпионата России произошло изменение, информирует официальный сайт РФС. Вместо Евгения Турбина матч "Тосно" - ЦСКА будет обслуживать Владимир Москалев из Воронежа. Обязанности резервного арбитра матча "Урал" - "Зенит" будет исполнять Юрий Апонасенко из Москвы.

8 августа (вторник)

"СКА-Хабаровск" – "Анжи": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Амкар" – "Уфа": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

9 августа (среда)

"Урал" – "Зенит": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

"Тосно" – ЦСКА: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Спартак" – "Арсенал": судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

"Ростов" – "Динамо": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Рубин" – "Локомотив": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

10 августа (четверг)

"Ахмат" – "Краснодар": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).