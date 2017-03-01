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Мосгорсуд подтвердил обязанность Гинера выплатить 100 миллионов долларов "Альфа-банку"

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Мосгорсуд признал законным взыскание с президента ЦСКА Евгения Гинера более 100 миллионов долларов в пользу "Альфа-банка", сообщает "Р-Спорт". Согласно материалам дела, Гинер выступал поручителем по кредиту одной из столичных компаний на 104 миллиона долларов. Заемщик не исполнял условия договора, заключенного в марте 2013 года. В связи с этим банк обратился с иском в суд. В частности, к 25 мая 2015 года компания должна была выплатить 2 миллиона долларов. 

Гинер подал апелляцию на постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года, но она была отклонена. 

Кроме того, Мосгорсуд признал законным решение районного суда о взыскании с президента ЦСКА и двух соответчиков еще 3,5 миллиона долларов долга по кредиту также в пользу "Альфа-банка".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170301/1117023915.html

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