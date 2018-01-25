Мориц Бауэр: "В "Рубине" ко мне отнеслись не совсем так, как я заслуживал"

Бывший защитник "Рубина" Мориц Бауэр, ныне выступающий за "Стоук Сити", в интервью "Бизнес ONLINE" отметил, что наслаждался каждым днем в России. Также футболист добавил, что в казанской команде отнеслись не так, как он этого заслуживал.

– Когда вы впервые узнали об интересе клуба из АПЛ?

– Пару месяцев назад. Меня просматривали во время матчей за сборную Австрии, но тогда до меня доходили только слухи. А в середине декабря, когда закончился первый круг чемпионата России, мне позвонил агент и рассказал, что "Стоук Сити" во мне заинтересован, что они смотрели на меня, и переход может состояться. В начале года была немножко сложная ситуация, но это нормально, в итоге я подписал контракт с новым клубом в первую неделю января.

– Что за сложная ситуация?

– Изначально я летел в Казань, чтобы продолжить работу с "Рубином", но потом нужно было резко менять планы и лететь в Англию на медосмотр. В России оставалась квартира, вещи, клубная машина – все эти вопросы надо было решить очень быстро, потому что в Англии зимних перерывов нет, это середина сезона. День заминки с переездом означал потерянный тренировочный день с командой, поэтому я понервничал. Надо было торопиться, потому что уже 15 января "Стоук Сити" играл против "Манчестер Юнайтед".

– А как прошли переговоры? Вы быстро договорились с "Рубином"?

– Честно – я не знаю. Это зона ответственности моего агента Милоша Маленовича, а я стараюсь думать о работе на поле. При этом я очень доволен тем, как все сложилось, что у меня такой хороший агент, который идеально обо мне заботится – он полностью ведет мои дела, мне даже вникать не нужно. Я рад, что он сделал возможным мой переход в клуб АПЛ.

– Все знают про финансовую ситуацию в "Рубине". Она как-то сказалась на вашем решении уйти в другой клуб?

– Я играю в футбол не для денег, правда. Я очень люблю свою работу, я люблю футбол. В Казани мне все нравилось, я провел отличные полтора года в России. Но если ты футболист, у тебя есть амбиции, то на предложение от клуба АПЛ соглашаются совсем не из-за денег. Это лучшая лига с лучшим футболом, долго думать не нужно, тем более, если приглашает клуб с такой историей. Делать такой шаг вперед, чтобы соперничать с сильнейшими игроками, нужно быстро.

– И все-таки это работа. "Рубин" остался вам должен, ведь в клубе скопились долги по зарплатам?

– Я бы не очень хотел говорить про деньги, они для меня не так важны. Но мне кажется, что в момент перехода ко мне отнеслись не так, как я этого заслуживал, по-моему, это было неправильно. Это их решение, часть бизнеса, я должен принять такой подход. Но я не позволю, чтобы этот момент хоть как-то повлиял на мое отношение к России, Казани и "Рубину", никакого негатива у меня нет. Я наслаждался каждым днем, мне очень понравился город, люди в нем, клуб и тренеры.

Напомним, что 9 января Бауэр перешел в "Стоук Сити" из "Рубина". Игрок заключил контракт на 4,5 года, сделка оценивается примерно в 5 миллионов фунтов.