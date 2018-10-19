10:23 | Футбол — РПЛ

Молодой Игнашевич и неопознанное ухо. Ностальгическое фото от Нигматуллина

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин опубликовал ностальгическую фотографию 2001 года. На фотографию попали игроки тогдашнего "Локомотива" в матче Лиги чемпионов. Среди них - Сергей Игнашевич, завершивший карьеру только этим летом в 39 лет.

"Я, Владимир Маминов, Сергей Игнашевич, Джеймс Обиора и неопознанное ухо. Какая ваша любимая команда?" - написал Нигматуллин в Твиттере.

 

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