Митришев забил "Арсеналу" уже на 5-й минуте

Нападающий "Терека" Магомед Митришев открыл счет в матче 22-го тура чемпионата России с "Арсеналом". На 5-й минуте форвард убежал один на один с Владимиром Габуловым и переиграл вратаря. Из защитников туляков ему пытался помешать лишь стелившийся в подкате Стоппила Сунзу, но замбиец не добрался до мяча. Отметим, что это первый гол "Терека" на домашней арене в 2017 году.

Трансляция матча "Терек" - "Арсенал"