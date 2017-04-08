Митришев забил "Арсеналу" уже на 5-й минуте

Нападающий "Терека" Магомед Митришев открыл счет в матче 22-го тура чемпионата России с "Арсеналом". На 5-й минуте форвард убежал один на один с Владимиром Габуловым и переиграл вратаря. Из защитников туляков ему пытался помешать лишь стелившийся в подкате Стоппила Сунзу, но замбиец не добрался до мяча. Отметим, что это первый гол "Терека" на домашней арене в 2017 году.
Трансляция матча "Терек" - "Арсенал"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #ТерекАрсенал 1:0 5' Магомед Митришев pic.twitter.com/Dj5tZl4hfg– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.