Митрески вернется в "Спартак"?

Бывший защитник "Нефтчи" и московского "Спартака" Игор Митрески может вернуться в один из этих клубов, сообщает azerisport.com. 38-летний македонец может стать тренером-селекционером. Сам Митрески не стал отрицать этой информации.

– Мой "Спартак" спустя 16 лет стал чемпионом, – отметил Митрески. – Я очень рад этому, так как в 2001 году еще при мне команда становилась лучшей в России. Со вчерашнего дня принимаю поздравления. Российские журналисты не забыли про меня. Звонят, берут комментарии. У меня есть вариант продолжить карьеру в качестве тренера-селекционера. По этому поводу вскоре отправлюсь в Москву. Также месяц назад я говорил с главным тренером "Нефтчи" Эльханом Абдуллаевым. Я предлагал ему свою помощь. Результаты бакинского клуба меня расстраивают. Ведь как и "Спартак", "Нефтчи" тоже для меня родным. Я здесь добился больших успехов. Также у меня есть вариант стать тренером-селекционером в сборной Македонии. Если моя помощь нужна, то я готов встретиться и обговорить предложение. Это относится ко всем сторонам.