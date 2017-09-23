Мирал Самарджич: "Со "Спартаком" постараемся выложиться на 120 процентов"

Защитник "Анжи" Мирал Самарджич в преддверии матча 11-го тура чемпионата России со "Спартаком" отметил, что команде придется отдать все силы, чтобы рассчитывать на успех.



– "Спартак" – хорошая команда, у них качественные, техничные игроки, – отметил Самараджич в программе "Все на матч". – Но у нас тоже есть команда – пацаны, друзья. Мы постараемся выложиться на 120 процентов, отдадим все силы, чтобы добиться хорошего результата. Кого знаю из "Спартака"? Если честно, я даже еще не обращал внимания.

Матч "Спартак" – "Анжи" пройдет завтра, 23 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.