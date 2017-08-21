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19:54 | Футбол — РФПЛ

Миодраг Божович: "Если "Ахмат" заставит "Арсенал" обороняться - будем обороняться"


Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что за последние годы грознеская команда сильно изменилась. Специалист подчеркнул, что туляки будут играть исходя от того, какой футбол предложит соперник.

– Грозненская команда серьезно изменилась с момента моего последнего пребывания здесь, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Божович. – Из стариков команды остались Иванов, Уциев и Садаев, хотя, возможно, я кого-то забыл. Очевидно, это уже другая команда.

Играть будем в зависимости от соперника. Если "Ахмат" заставит обороняться – будем обороняться.

Трансляция матча "Ахмат" – "Арсенал"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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