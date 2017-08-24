Миодраг Божович: "Бюджет "Арсенала" не позволяет рассчитывать на еврокубки"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович в интервью "Известиям" отметил, что чемпионат России очень непредсказуем. Кроме того, черногорец рассказал о задачах туляков на сезон.

- "Арсеналу" удалось переиграть "Ахмат" в 7-м туре, но впереди у вас достаточно непростой календарь игр. Сможете продолжить подниматься в таблице?

- Будем стараться набирать очки. Но чемпионат России - очень непредсказуемый турнир. Каждая из команд может обыграть другую.

- Какие задачи стоят перед "Арсеналом" на текущий сезон?

- Попасть в десятку.

- Перспектива попадания в еврокубки по итогам нынешнего сезона не рассматривается?

- Мы не можем сейчас это рассматривать и на это рассчитывать. На данный момент бюджет клуба этого просто не позволяет.

- Ваши предыдущие команды раньше неплохо выступали в соревнованиях на вылет. Какие задачи стоят перед "Арсеналом" в Кубке России?

- Любая команда хочет выиграть Кубок. Это очень важный трофей. Могу сказать, что мы стремимся хорошо проявить себя в этом турнире.