Милота дня. 11-летний болельщик "Спартака" взял интервью у Кононова

11-летний болельщик красно-белых Коля Украинцев, который живет в Катаре, взял интервью у главного тренера "Спартака" Олега Кононова после победы над "Ростовом" (2:1) в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер".
Мальчик мечтал взять интервью у 52-летнего российского специалиста.
– Многие в интернете называют Вас гениальным тактиком, считаете ли Вы себя таким? – спросил Украинцев у Кононова.
– Гениальным тактиком я себя не считаю, но иногда что-то получается и удается осуществлять на поле. К гениальному надо стремиться, – ответил главный тренер "Спартака".
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Еще одно интервью Кононова, которое вам точно понравится!– СЭ Спартак (@spartak_se) 21 января 2019 г.
Милота дня. 11-летний Коля Украинцев живет в Катаре и болеет за "Спартак". Он мечтал взять интервью у Олега Кононова и сделал это pic.twitter.com/aGBD7dfaHL