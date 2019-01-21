Милота дня. 11-летний болельщик "Спартака" взял интервью у Кононова

11-летний болельщик красно-белых Коля Украинцев, который живет в Катаре, взял интервью у главного тренера "Спартака" Олега Кононова после победы над "Ростовом" (2:1) в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер".

Мальчик мечтал взять интервью у 52-летнего российского специалиста.

– Многие в интернете называют Вас гениальным тактиком, считаете ли Вы себя таким? – спросил Украинцев у Кононова.

– Гениальным тактиком я себя не считаю, но иногда что-то получается и удается осуществлять на поле. К гениальному надо стремиться, – ответил главный тренер "Спартака".

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