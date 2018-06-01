Миллиард рублей нужен "Енисею" для нормальной жизни в РФПЛ

Директор "Енисея" Денис Рубцов рассказал, какая сумма требуется клубу для того, чтобы чувствовать себя уверенно в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), сообщают "Городские новости". Красноярский клуб впервые будет играть в высшем дивизионе после того, как в стыковых матчах обыграл "Анжи" (3:0, 3:4).

- С нынешним бюджетом в премьер-лиге делать нечего. Планируется ли увеличение?

- Конечно, нашего нынешнего бюджета недостаточно. Искренне верю в слова Александра Викторовича (Усса, исполняющего обязанности губернатора Красноярского края. – Прим. "СЭ") в раздевалке после ответного стыка. Он человек слова и дела. Исполняющий обязанности губернатора пообещал сделать все, чтобы мы чувствовали себя в элите комфортно и уверенно. Бюджет надо увеличивать. Иначе мы просто не сможем конкурировать с командами премьер-лиги.

- Сумму, которой достаточно для нормального существования в РФПЛ, озвучите?

- Один миллиард рублей. Больше нам не нужно. Это не самая выдающаяся цифра, которой нам хватит. Деньги я считать умею, расстаюсь с ними очень бережно, многократно при этом подумав. В "Енисее" точно не будет никаких переплат, если человек играет на сто тысяч, миллион ему никто не заплатит. При комплектовании состава первое и последнее слово за Дмитрием Аленичевым. Нужных ему игроков будем стараться приобрести, если они, конечно, нам по карману.