Михаил Вилков: "Мне посчастливилось не работать под руководством любителя толкания ядра и прыжков в длину"

Главный арбитр матча 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" (3:0) Михаил Вилков заявил, что не собирается плохо говорить о руководителях судейского корпуса, однако не понимает, почему люди из этой сферы накаляют обстановку.
– Хотел немного затронуть тему… Подливают масла в огонь люди, которые были в нашей, судейской шкуре, – сказал Вилков в эфире программы "Свисток" на телеканале "Наш футбол". – И непонятно зачем они это делают. Я судил при нескольких руководителях судейского корпуса, и никогда ничего плохого про них не скажу. Потому что у каждого есть чему поучиться. Наверное, мне посчастливилось не работать под руководством любителя толкания ядра и прыжков в длину. Немного этот руководитель перегибает палку и рассказывает про то, о чем думают судьи.
Хочу сказать, что никто ни о чем не думает. Все думают только о том, как выжить в конкретной игре. Я часто езжу по турнирам в Европу, и многие главные судьи рассказывают про случай в Израиле. И вот, мол, ребята, так не делайте, знаете, чем все закончится. Может быть, поэтому к русским судьям в Европе такое, скажем, не очень хорошее отношение.
После этого ведущий программы Владислав Батурин вступил в разговор с гостем студии Федором Щербаченко.
– Я так понимаю, это реакция Вилкова на комментарии Сергея Хусаинова?
– Конечно, да, это нашумевший случай, – ответил Щербаченко.
Slim Taller
Из Хусаинова такой же судья как и толкатель ядра.Купил диплом и судил.
19:31
shpasic
Хусаинова слушать, всё равно, что Селюка))
19:21
onlywhitespartak
Гол бухарова вообще не знаю как можно было не заметить , учитывая что он сзади бежал , хусаинов все правильно расписал , глушака на ровном месте удалил , до этого промеса в игре с рубином , плюс пенальти чистый в той же игре не дал , как бы нам посчастливилось чтоб вилков больше не судил, а то совсем обнаглели еще тявкают на правду
19:18
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
могу просто сказать про ангажированность по жизни сусаинова.
19:17
STAROSTIN
Про гол бухарова умолчали, да и сам щербаченко за кого топит того и обеляет
19:05