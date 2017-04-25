Михаил Вилков: "Мне посчастливилось не работать под руководством любителя толкания ядра и прыжков в длину"

Главный арбитр матча 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" (3:0) Михаил Вилков заявил, что не собирается плохо говорить о руководителях судейского корпуса, однако не понимает, почему люди из этой сферы накаляют обстановку.

– Хотел немного затронуть тему… Подливают масла в огонь люди, которые были в нашей, судейской шкуре, – сказал Вилков в эфире программы "Свисток" на телеканале "Наш футбол". – И непонятно зачем они это делают. Я судил при нескольких руководителях судейского корпуса, и никогда ничего плохого про них не скажу. Потому что у каждого есть чему поучиться. Наверное, мне посчастливилось не работать под руководством любителя толкания ядра и прыжков в длину. Немного этот руководитель перегибает палку и рассказывает про то, о чем думают судьи.

Хочу сказать, что никто ни о чем не думает. Все думают только о том, как выжить в конкретной игре. Я часто езжу по турнирам в Европу, и многие главные судьи рассказывают про случай в Израиле. И вот, мол, ребята, так не делайте, знаете, чем все закончится. Может быть, поэтому к русским судьям в Европе такое, скажем, не очень хорошее отношение.

После этого ведущий программы Владислав Батурин вступил в разговор с гостем студии Федором Щербаченко.

– Я так понимаю, это реакция Вилкова на комментарии Сергея Хусаинова?

– Конечно, да, это нашумевший случай, – ответил Щербаченко.

Арбитры не знают, как судить?