Михаил Гершкович: "Если Смолов получит предложение, обязательно нужно уезжать"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в интервью "СЭ" отметил, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов летом должен уехать в Европу, если поступит предложение от одного из клубов. По его словам, такой трансфер пошел бы на пользу сборной России.

– Если летом Смолов получит предложение из Европы, даже от середняка, ему обязательно нужно будет уезжать?

– Смолов – футболист очень хорошего уровня, - заявил Гершкович. - Последние два, даже три года он двигается по нарастающей. Он креативный, забивает и создает моменты, очень мощно играет. Если получит предложение, обязательно нужно уезжать. Финансовые условия – это уже второй момент. Хорошо бы уехать в приличный европейский чемпионат и попробовать там прибавить. Это пойдет и на пользу сборной. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Михаила Гершковича