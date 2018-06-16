Массимо Каррера: "У меня нет информации, что Промес уходит"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сказал, что у него нет информации об уходе из команды полузащитника Квинси Промеса.

- Промес останется в "Спартаке" или все-таки покинет клуб?

- На сегодняшний день у меня нет информации о том, что он уходит. Но ведь впереди еще почти все лето: как сейчас можно предсказать все нюансы трансферных сделок на европейском рынке?

- Чем вас привлек Жиго?

- Это качественный защитник, который готов усилить центральную зону нашей обороны.

- Пашалич и Максимович покидают "Спартак"?

- Да.

- Глушаков и Комбаров начнут сбор вместе с командой?

- Да, конечно, - цитирует тренера "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что интерес к голландцу проявляют "Интер" и несколько клубов английской премьер-лиги.

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