Массимо Каррера: "Спартак" сделал все против команды, которая закрывалась в штрафной"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 1-го тура РПЛ над "Оренбургом" (1:0) подчеркнул, что красно-белые еще должны набрать стопроцентную форму.

– Довольны ли игрой?

– Мы сделали все, что могли против команды, которая закрывалась в своей штрафной. Не было пространства для наших нападающих. Мы пытались выдергивать соперников за счет владения мяча, создавали моменты, но не смогли ими воспользоваться. Конечно, можно играть лучше, но многое также зависит от соперника.

– Этот матч не напомнил вам игры прошлого года, когда "Спартак" не мог вскрыть оборону соперника, и в концовке у него возникал момент?

– Да, это футбол. "Оренбург" создал один шанс в конце игры. У нас же были и другие моменты, чтобы забить. Для меня самое главное – победа. То, что касается самой игры, мы работаем. И у нас есть время. Это всего лишь первый тур. Мы должны еще набрать стопроцентную форму. Но я доволен, потому что ребята выложились на все сто. Если встречаешь команду, которая играет в футбол, это приятнее для зрителей.

– Впереди таких игр – штук двадцать, не находите? Сможете сделать, чтобы было легче?

– Попытаемся. Когда есть возможности, их надо реализовывать. Многие команды против "Спартака" играют так. Работаем над слабыми точками соперников. (Игорь РАБИНЕР)​

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