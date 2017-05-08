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Массимо Каррера: "Надеюсь, Конте тоже станет чемпионом"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что обладает теми же волевыми качествами, что и наставник "Челси" Антонио Конте. По его словам, это невозможно скопировать. Красно-белые под руководством Карреры завоевали чемпионство впервые с 2001 года.

– Мне посчастливилось пять лет работать с Конте. Он лучший в том, как он готовит команду к матчам, характером и во многих других аспектах. Все это он демонстрирует и в "Челси". Мы с ним оба решительные и с сильным характером. Это то, что у тебя внутри, это невозможно скопировать. Надеюсь, Конте тоже выиграет чемпионат Англии.

"Спартак" – чемпион. Live!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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