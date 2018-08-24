Массимо Каррера: "На данный момент играет Максименко. Точка"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 5-го тура РПЛ против "Динамо" подчеркнул, что с бело-голубыми сыграет Александр Максименко.

– Евгений Луценко сказал, что "Динамо" будет давить на молодого Максименко. Нет желания поставить в связи с этим опытного Реброва?

– Нет. На данный момент играет Максименко. Точка. Я не буду менять к нему отношение в зависимости от того, молод он или нет.

– В прошлом сезоне "Динамо" не пустило "Спартак" в Лигу чемпионов. В связи с этим особенный настрой?

– (Перебивает.) Прошлый сезон был в прошлом. Безусловно, дерби – это всегда особенный матч. В таких играх фаворитов нет. Не думаю, что "Динамо" стало слабее по сравнению с прошлым сезоном. Эта команда еще не проиграла ни разу, а последний матч выиграла 3:0. (Михаил ГОНЧАРОВ)​

"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому времени