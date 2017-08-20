Массимо Каррера: "Извинения Самедова - жест, достойный уважения"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил эпизод с удалением полузащитника Александра Самедова в конце первого тайма субботней игры 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" (3:4). Вторую желтую карточку от арбитра Алексея Еськова спартаковец получил за симуляцию в чужой штрафной. Специалист отдал должное футболисту, который после дерби взял вину за поражение на себя.

- Удаление Самедова? Со скамейки не было видно, была ли это симуляция, – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. - Александр сказал, что почувствовал толчок защитника. Если арбитр был рядом и принял такое решение, то... Со скамейки эпизод не выглядел так. Если игроку дали одну желтую карточку, это не значит, что нужно давать вторую. Видеоповторы были бы полезной практикой для арбитров. Конечно, если матч не будет останавливаться каждые 5 минут.

После игры Самедов принес извинения, и этот поступок вызывает уважение. Он принял вину на себя, это жест достойного игрока и человека. Удаление, конечно, повлияло на дальнейший ход матча.

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