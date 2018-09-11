13:20 | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера: "Если через пару лет позвонят из "Аталанты", не смогу отказаться"

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Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера признался, что хотел бы потренировать "Аталанту". За клуб из Бергамо Каррера провел 242 матча.

– Надеюсь, что Гасперини продолжит прививать свою философию "Аталанте", как делал это в последние два года, – цитирует Gazzetta dello Sport Карреру. – "Аталанта" добивается прекрасных результатов, а молодые игроки прогрессируют. Успешность клуба зависит от множества факторов. Все начинается издалека, с базы. "Аталанта" в этом плане пример для подражания.

Но сильнейший в Италии "Ювентус". Он продолжит доминировать, хотя ему придется потрудиться. "Аталанта" же должна стремиться попасть в Лигу Европы. Ностальгия по Италии? Я хорошо прижился в Москве, а через несколько месяцев мы могли бы обсудить продление контракта, который действует до мая 2019 года. "Спартак" является топ-клубом с хорошей инфраструктурой и амбициями. Сейчас я не думаю о возвращении в Италию. 

- Даже если вам позвонят из Бергамо?

- От такого никогда не смог бы отказаться. Но давайте так: еще пару лет я работаю здесь, а потом мы об этом поговорим. 

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