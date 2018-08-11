Мартынович стал новым капитаном "Краснодара". Газинский и Перейра - вице-капитаны

Защитник Александр Мартынович стал капитаном "Краснодара" после ухода Федора Смолова, сообщает пресс-служба краснодарского клуба. Вице-капитанами назначены полузащитники Юрий Газинский и Маурисио Перейра.
В понедельник, 13 августа, "Краснодар" в гостях сыграет с "Уфой" в третьем туре Российской премьер-лиги.
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