Маркизио посетил матч "Ювентуса" и "Ромы". Его встретили овацией

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч 17-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома". В перерыве он вышел на поле и поприветствовал болельщиков. Фанаты устроили игроку овацию.

"Я взволнован, мне приятно быть здесь после всего, что вы сделали мне, а я сделал для вас. Благодарю вас", - приводит слова Маркизио пресс-служба "Юве".

Маркизио выступал за туринский клуб с 2006 по 2018 год. Он является воспитанником "Ювентуса".