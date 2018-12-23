Маркизио посетил матч "Ювентуса" и "Ромы". Его встретили овацией

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч 17-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома". В перерыве он вышел на поле и поприветствовал болельщиков. Фанаты устроили игроку овацию.
"Я взволнован, мне приятно быть здесь после всего, что вы сделали мне, а я сделал для вас. Благодарю вас", - приводит слова Маркизио пресс-служба "Юве".
Маркизио выступал за туринский клуб с 2006 по 2018 год. Он является воспитанником "Ювентуса".
"Sono emozionato, è bello essere qui per tutto quello che ho dato a voi e che voi avete dato a me. Grazie a tutti" (@ClaMarchisio8)#JuveRoma pic.twitter.com/j9XX2ukxpY– JuventusFC (@juventusfc) 22 декабря 2018 г.
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