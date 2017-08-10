15:28 | Футбол — РФПЛ

Марио Пашалич: "Первая игра за "Спартак" прошла хорошо. Впереди – большое дерби"

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Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич в своем Инстаграме пожелал здоровья партнеру по команде Артему Тимофееву, который получил травму в матче 5-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (2:0). Хорватский хавбек остался доволен своим дебютом в составе московского клуба.

– Мой первый матч за "Спартак" на нашем стадионе прошел очень хорошо. Победа – 2:0, – написал Пашалич. – Следующий шаг – большое дерби в субботу.

Поскорее выздоравливай, Тимо. Будь сильным.

Напомним, в 6-м туре чемпионата России "Спартак" на выезде сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 12 августа, начало игры – 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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#FIFAWORLDCUP2018RUSSIA

Марио забей гол там школьник стоит

16:15