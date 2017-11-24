Малафеев займет одну из должностей в "Зените"

По информации "СЭ", с большой долей вероятности, в ближайшее время бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев вернется в родной клуб на одну из административных позиций.

Вероятно, конфигурация в спортивном блоке петербуржцев по завершении всех согласований будет следующей. Селекционным отделом продолжит руководить Александр Бокий, Оресте Чинквини, занимавший пост заместителя Константина Сарсании, скоропостижно скончавшегося 7 октября, по-прежнему останется на решении оперативных вопросов при трансферных операциях – в его сфере ответственности находится, в том числе, зарубежный рынок. Малафеев же получит в свое ведение направления молодежного и юношеского футбола, а также, возможно, поиск новичков внутри России.

Напомним, что экс-голкипер провел в "Зените" всю карьеру, сыграв за команду 442 матча.