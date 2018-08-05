Максим Беляев: "Против Дзюбы нужно играть с подстраховкой. Вести силовую борьбу с ним очень сложно"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев после матча 2-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1) отметил игру нападающего питерцев Артема Дзюбы. По его словам, с форвардом сборной России тяжело вести силовую борьбу.



– В целом мы хорошо перемещались, контролировали центр поля. Это было важно по той причине, что "Зенит" в атаке играет узко и не так активно задействует фланги, – цитирует Беляева пресс-служба туляков. – Считаю, что мы справились с этой задачей. Немного не повезло со стандартным положением, хотя "Арсенал" сумел ликвидировать множество угловых, которые были у его ворот.



Дзюба? С таким нападающим нужно играть с подстраховкой и стараться действовать на опережение. Вести силовую борьбу с Артемом очень сложно. С этим ничего не поделаешь, поскольку Дзюба – огромный нападающий.