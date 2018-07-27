Мак и Иванович поменяли номера в "Зените"

Футболисты "Зенита" хавбек Роберт Мак и защитник Бранислав Иванович сменили игровые номера, информирует официальный сайт петербургского клуба.
Мак будет выступать под номером "20", который ранее принадлежал Виктору Файзулину. Иванович выбрал номер "6", под которым ранее играл Хави Грасия.
Роберт Мак и Бранислав Иванович выбрали новые игровые номера.– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 27 июля 2018 г.
Все понятно и так, но, тем не менее, вот подробности: https://t.co/zAZg8Gh44C pic.twitter.com/JL1reX1Epg
"Зенит" в первом туре РПЛ сыграет с "Енисеем" в Тюмени.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-07-27-robert-mak-i-branislav-ivanovich-vybrali-novye-igrovye-nomera.htm