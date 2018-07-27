17:31 | Футбол — РПЛ

Мак и Иванович поменяли номера в "Зените"


Футболисты "Зенита" хавбек Роберт Мак и защитник Бранислав Иванович сменили игровые номера, информирует официальный сайт петербургского клуба.

Мак будет выступать под номером "20", который ранее принадлежал Виктору Файзулину. Иванович выбрал номер "6", под которым ранее играл Хави Грасия

"Зенит" в первом туре РПЛ сыграет с "Енисеем" в Тюмени.

Енисей - Зенит

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-07-27-robert-mak-i-branislav-ivanovich-vybrali-novye-igrovye-nomera.htm

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