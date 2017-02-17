Луиз Адриану: "Спартак" будет на пике формы уже к матчу с "Краснодаром"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану, ставший автором гола в товарищеском матче с "Олесунном" (3:1), подчеркнул, что он доволен тем, как проходят сборы команды. Он выразил уверенность: команда подойдет к матчу премьер-лиги с "Краснодаром" в оптимальной форме.

– Я счастлив работать с такими партнерами, – подчеркнул в эфире программы "Все на матч!" Луиз Адриану. – Мне нравится то, что мы делаем на сборах. Я доволен всем, что происходит. Давайте предоставим решение тренеру, как мы будет играть – с одним или двумя нападающими. Для меня нет никаких проблем играть по одной схеме или по другой. Взаимодействие с Зе Луишем не представляет никаких сложностей. Он очень сильный нападающий. Повторюсь, что я хорошо себя чувствую, когда я один на острие, когда он на острие. Когда мы двоем играем – тоже классно.

Сейчас работаем над физическими кондициями, закладываем фундамент, который позволит нам много бегать и не уставать в чемпионате. Думаю, нас очень грамотно подведут к старту чемпионата. Мы будем на пике формы уже к матчу с "Краснодаром". Уверен, что все будет хорошо.