Луиз Адриану: "Каррера ушел, но клуб остался"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что болельщики красно-белых должны продолжать поддерживать клуб, несмотря на отставку Массимо Карреры с поста главного тренера. 31-летний бразилец добавил, что находится в прекрасных отношениях с итальянским специалистом.

- Массимо нравился болельщикам и как тренер, и как человек, - сказал Адриану в интервью RT. - Он действительно провел отличную работу в клубе, выиграл долгожданные медали. Но он ушел, а команда и болельщики остались. Теперь нужно двигаться дальше.

Были случаи, когда после забитого мяча мы шли к трибуне, чтобы вместе отпраздновать гол, но болельщики начинали скандировать нам имя предыдущего наставника. Выходит, они персональные фанаты Массимо, а не "Спартака"? Лично я, это не секрет, отлично отношусь к нему, у нас прекрасные отношения – но он ушел, а клуб остался и его цвета нужно защищать всем вместе.

Напомним, Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" 22 октября после поражения от тульского "Арсенала" в матче 11-го тура премьер-лиги (2:3). 12 ноября красно-белых возглавил экс-рулевой туляков Олег Кононов.

Все о чемпионате России - здесь