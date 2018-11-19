"Лучше звоните Солу". "Енисей" пошутил над информацией об Аленичеве

Англоязычный Твиттер "Енисея" пошутил на тему появившейся информации о задержании главного тренера красноярской команды Дмитрия Аленичева. Ранее стало известно, что российский специалист был задержан в субботу вечером по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
– Лучше звоните Солу, – написал "Енисей" в своем Твиттере.
"Лучше звоните Солу" – американский телесериал, в котором адвокат Сол Гудман спасает своих клиентов из самых сложных ситуаций.
Better call Saul! https://t.co/PeuNunGCh2– FC Enisey English (@FCEniseyEN) 19 ноября 2018 г.
Загрузка...