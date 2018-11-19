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"Лучше звоните Солу". "Енисей" пошутил над информацией об Аленичеве

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Англоязычный Твиттер "Енисея" пошутил на тему появившейся информации о задержании главного тренера красноярской команды Дмитрия Аленичева. Ранее стало известно, что российский специалист был задержан в субботу вечером по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

– Лучше звоните Солу, – написал "Енисей" в своем Твиттере.

"Лучше звоните Солу" – американский телесериал, в котором адвокат Сол Гудман спасает своих клиентов из самых сложных ситуаций.

 

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