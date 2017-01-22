Лоськов может сыграть за "Локомотив" во второй половине сезона

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что тренер железнодорожников Дмитрий Лоськов в предстоящей половине сезона обязательно выйдет на поле. Ранее клуб намеревался устроить для 42-летнего экс-капитана команды прощальный матч. Также Геркус добавил, что клуб пока не рассматривал возможность возвращения бывшего нападающего Дмитрия Сычева.

– Возвращение Лоськова на поле? Думаю, мы сделаем это в ближайшее время, по крайней мере в этой половине сезона, – отметил во время товарищеского матча с софийским ЦСКА на официальном канале железнодорожников в YouTube.

– Возвращение в клуб Сычева? Пока мы не обсуждали такую возможность, – добавил Геркус.