"Локомотив" реализовал 5 849 абонементов на сезон-2018/19. Это клубный рекорд

Болельщики "Локомотива" приобрели 5 849 абонементов на сезон-2018/19 - это лучший показатель за всю историю клуба. До этого самым успешным был 2010 год, 8 лет назад было продано 5 644 абонемента.

"Локомотив" предложил на выбор два варианта сезонного билета: домашние матчи российской премьер-лиги и Кубка или все домашние матчи внутренних соревнований плюс Лига Чемпионов. Подавляющее большинство болельщиков (4 269 человек) выбрали второй вариант, еще не зная результатов жеребьевки.

Всего лишь 67 дней длилась абонементная программа.

"Локомотив" не собирается останавливаться на достигнутом, мы понимаем, что это красивая станция - почти 6 тысяч абонементов - но также осознаем, что это лишь промежуточная остановка. Будем продолжать радовать наших болельщиков!", - цитирует пресс-служба "Локомотива" слова генерального директора клуба Ильи Геркуса.

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