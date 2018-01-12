"Локомотив" отправляется на сборы в Испанию

"Локомотив" готовится к вылету в Испанию из Москвы на первый тренировочный сбор команды. Пресс-служба железнодорожников опубликовала фотографии футболистов и главного тренера Юрия Семина из московского аэропорта.

"Прямо сейчас отправляемся в Испанию на первые сборы! Настроение отличное, все выспались", – говорится в сообщении "Локомотива" в Твиттере.

Напомним, первый сбор команды пройдет с 12 по 28 января в Марбелье. 18 января красно-зеленые сыграют с "Люцерном", 23-го – с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", а 27-го – с "Эстерсундом".