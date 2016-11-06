21:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "До Нового года Дзагоев точно сыграет"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 13-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (2:2) выразил уверенность, что полузащитник команды Алан Дзагоев точно сыграет в этом году.

– До Нового года он точно сыграет, – заявил Слуцкий, отвечая на вопрос о травме Дзагоева. – Итоги есть, но они локальные, неокончательные. (Иван ОРЕХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

в Что-Где-Когда сыграет. или в КВН.

21:55

msdan

когда выведете то препаратик? что бы он смог сыграть то? смешные

21:54

Valdemarson

Во что он сыграет?

21:54

Сосед дворовского тренера

Пусть в самолётах попрыгает побольше...

21:49

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