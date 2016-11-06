Леонид Слуцкий: "До Нового года Дзагоев точно сыграет"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 13-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (2:2) выразил уверенность, что полузащитник команды Алан Дзагоев точно сыграет в этом году.

– До Нового года он точно сыграет, – заявил Слуцкий, отвечая на вопрос о травме Дзагоева. – Итоги есть, но они локальные, неокончательные. (Иван ОРЕХОВ)