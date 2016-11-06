Леонид Слуцкий: "До Нового года Дзагоев точно сыграет"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 13-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (2:2) выразил уверенность, что полузащитник команды Алан Дзагоев точно сыграет в этом году.
– До Нового года он точно сыграет, – заявил Слуцкий, отвечая на вопрос о травме Дзагоева. – Итоги есть, но они локальные, неокончательные. (Иван ОРЕХОВ)
shpasic
в Что-Где-Когда сыграет. или в КВН.
21:55
msdan
когда выведете то препаратик? что бы он смог сыграть то? смешные
21:54
Valdemarson
Во что он сыграет?
21:54
Сосед дворовского тренера
Пусть в самолётах попрыгает побольше...
21:49