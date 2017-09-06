Леандро Самарони: "В Бразилии многие удивились трансферу Педро Роши в "Спартак"

Экс-игрок "Спартака", ЦСКА и еще нескольких российских клубов Леандро Самрони в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые сделали хорошее приобретение, подписав форварда "Гремиу" Педро Рошу. По его словам, этот трансфер стал сюрпризом в Бразилии.

– Конечно, в Бразилии многие удивились этому трансферу, – начал Самарони. – Ведь ждали, что в "Спартак" перейдет Луан, а не Педро Роша. Но видите, как получилось? Сюрприз!

– "Спартак" купил не того?

– Почему? Москвичи сделали очень хорошее приобретение. 100 процентов! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интврью Леандро Самарони